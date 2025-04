Homem com antecedentes por tentativa de feminicídio é preso em Igarapé-Açu

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante um homem identificado apenas como Mateus, de 30 anos, no município de Igarapé-Açu, no nordeste paraense, acusado de receptação dolosa. A ação foi realizada por agentes da Delegacia local, vinculada à Superintendência Regional do Guamá.

Segundo informações policiais, os agentes localizaram Mateus por volta das 12h30 da última sexta-feira (4), no momento em que ele ocultava​, em sua residência, um aparelho celular. O telefone havia sido roubado na cidade em setembro do ano passado.

As investigações da Polícia Civil apontaram que o suspeito tinha pleno conhecimento da origem ilícita do aparelho, o que configura o crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Mateus possui antecedentes criminais por tentativa de feminicídio e tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As diligências continuam para identificar os autores do roubo do aparelho.