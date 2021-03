Homem cai e quebra a cabeça em tampa de poço em plena rua

Um homem se acidentou nesta sexta-feira (12), caindo e quebrando a cabeça na tampa de um poço. Ele precisou do atendimento do Corpo de Bombeiros. Populares não souberam explicar o motivo da queda do homem - se ele teria tropeçado na tampa do poço na calçada ou teria manifestado algum problema de saúde -, mas algumas pessoas disseram ter visto quando ele se desequilibrou e caiu batendo a cabeça na tampa do poço, no bairro Bela Vista, em Itaituba, município do sudoeste paraense.

Ele sangrou bastante até ser socorrido por uma guarnição do Corpo de Bombeiros, acionada por transeuntes.

O episódio ocorreu por volta das 10h, desta sexta-feira. Ainda segundo informações, o homem seguia pelo calçamento e, de repente, caiu inesperadamente. Na queda, a cabeça dele se chocou violentamente na beirada da tampa do poço e a calçada de concreto.

Os bombeiros não demoraram para chegar e prestar socorro. Um trabalho feito com cuidado por causa das dores apresentadas pela vítima. Os bombeiros levaram-no para avaliação médica do corte no Hospital Municipal de Itaituba.