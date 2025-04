Homem atrai cachorro de rua com comida para jogar água quente no Curió-Utinga, em Belém

Um crime de maus-tratos contra animais foi flagrado por câmeras de segurança no bairro do Curió-Utinga, em Belém, neste domingo (06/04). Por volta das 8h, um morador de uma casa da passagem Matilda foi filmado atraindo um cachorro de rua com comida para em seguida jogar água quente no animal indefeso.

O vídeo que circula pelas redes sociais mostra o homem que veste calça comprida e camisa escura abrindo o portão de sua casa para oferecer comida para um cachorro caramelo que estava na rua. O homem joga comida para o cão que se aproxima e começa a comer. Em seguida, o homem que estava com uma panela de água quente na mão joga no animal e fecha o portão. O animal sai desesperado mordendo a parte traseira do corpo e se debatendo com dor na rua.

Polícia Civil (PC) conseguiu identificar no mesmo dia a casa do suspeito de maus-tratos contra cachorro de rua. (Reprodução Redes Sociais)

A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil do Pará (PC) já teria identificado o suspeito e encaminhado para a delegacia no mesmo dia. O suspeito responderá pelo crime de maus-tratos aos animais com pena de detenção de 2 a 5 anos, pagamento de multa, e proibição da guarda de animais. Caso o crime leve a morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "o suspeito foi identificado e encaminhado à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, onde foi preso em flagrante por maus-tratos a animais. Perícias foram solicitadas".

Animal está sob cuidados

O caso chegou ao conhecimento da Prefeitura de Belém ainda na tarde de domingo. Uma equipe da Defesa Civil Municipal realizou o resgate do cachorro, que estava visivelmente debilitado, e o encaminhou ao Hospital Veterinário Municipal Dr. Vaya, onde recebeu os primeiros socorros.

A secretária municipal de Proteção e Defesa Animal, Elizabete Pires, esteve no hospital para acompanhar o estado do animal e repudiou o crime. “Isso não passará impune. O agressor foi detido. O laudo do animal será anexado ao processo. E uma das nossas metas é coibir e abolir qualquer tipo de crueldade em relação aos animais. Esse é o papel da Prefeitura, esse é o papel da Secretaria de Defesa e Proteção dos Animais”, afirmou.