Animais são resgatados pela PC após denúncias de maus-tratos em Rurópolis

Cerca de dez cachorros que estavam em uma chácara abandonada na cidade de Rurópolis foram resgatados após denúncias de moradores que relataram maus-tratos aos animais. Agentes da Polícia Civil estiveram no local, na manhã de domingo (30/3), para encaminhar os cães a um abrigo adequado. O imóvel, localizado no bairro do Leitoso, foi interditado.

A ação foi realizada após vizinhos relatarem ouvir gritos de animais sendo torturados durante a noite. A chácara fica localizada a uma distância de 5km do centro do município, nas margens da rodovia Transamazônica. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram cachorros enforcados e outros envenenados. Além disso, também havia restos de animais jogados em meio ao lixo em uma área de mata. Os animais eram mantidos em abrigos improvisados, incluindo um filhote e uma fêmea. Não havia moradores na chácara e um inquérito foi aberto para verificar o caso e identificar os responsáveis.

Vídeos dos animais abandonados passaram a circular nas redes sociais e mostram as condições degradantes dos cães. As autoridades policiais informaram que organizaram a ação assim que tomaram conhecimento do crime. No local havia uma motocicleta e o veículo foi apreendido pela polícia para providências.

Adoção

Na manhã desta segunda-feira (31/3), o prefeito de Rurópolis, Zé Filho, usou as redes sociais para tratar sobre o caso. Ao lado de equipes de vigilância e veterinária, ele informou que realizou uma visita no local denunciado e declarou que os animais foram colocados para adoção. Pessoas interessadas em dar um novo lar aos cães devem procurar o setor responsável para que todo o processo de adoção seja realizado adequadamente.

Em nota, a A Polícia Civil informou que a delegacia de Rurópolis trabalha para identificar e localizar o proprietário do imóvel abandonado onde os 10 cachorros foram encontrados. "Os animais estão aos cuidados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente", comunicou.