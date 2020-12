Homem arromba loja, passa por tubulação e rouba R$ 3.8 milhões em joias em shopping de Belém

Um assalto milionário e calculado! Pelo menos três homens conseguiram arrombar uma loja e um deles se locomoveu pela tubulação até chegar ao alvo da operação: uma joalheria que funciona dentro do Shopping Boulevard, no centro de Belém. O criminoso levou cerca de R$ 3.8 milhões em joias dentro de uma mochila e conseguiu fugir andando tranquilamente após acessar novamente a tubulação e descer em uma academia do shopping, de onde saiu caminhando com a mochila nas costas tranquilamente. O caso foi no dia 24 de novembro e foi registrado na delegacia especializada de furtos e roubos. Ninguém foi preso.

A reportagem da Redação Intregrada de O Liberal tenta contato com a Polícia Civil e com a administração da joalheria. Além disso, já solicitou posicionamento do shopping e aguarda resposta.

Em breve, mais informações!