Homem alega ter matado para evitar estupro de criança

Adevaldo Lima Lisboa foi transferido para o Centro de Triagem Masculino de Marabá (CTMM) após ter sido autuado em flagrante por homicídio na noite de segunda-feira (15). A vítima foi José Pereira Araújo, que Adevaldo alega ter encontrado nu dentro da casa da namorada, onde a filha da mulher, de apenas quatro anos, dormia.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22 horas para atender a ocorrência na Rua São João, Bairro São Félix I, em Marabá. Lá encontrou a vítima, sem as calças, trajando apenas uma camiseta vermelha e com o pescoço cortado.

Assim que foi localizado, Adevaldo confessou o crime e alegou ter matado o homem porque acreditava que este tentava violentar a criança ou a mãe dela. O facão utilizado no crime não foi localizado após ser arremessado em um matagal, segundo o acusado.

A mãe da criança testemunhou a favor do namorado, com quem se relaciona há dois meses. Ela conta que ele chegou na casa dela por volta das 16 horas e ambos passaram a beber vinho juntos. Por volta das 19 horas, Adevaldo saiu de casa para comprar mais bebida.

Enquanto isso, a testemunha foi para o quarto com a filha, que tem necessidades especiais, e a colocou para dormir. Em seguida, diz ter ouvido um grito do namorado e ao se virar viu o homem sem roupas no quarto.

Conforme ela, o homem nu foi para cima de Adevaldo e desferiu um soco no rosto dele. Ainda segundo o relato, Adevaldo então pegou um facão, que sempre fica ao lado da cama da mulher, e acertou vários golpes em José. A mulher diz não ter conseguido ver claramente em que parte do corpo a vítima foi atingida.

Ela então correu para o quintal, pedindo ajuda, mas Adevaldo saiu em seguida e informou que havia matado o homem. A testemunha garante que Adevaldo não conhecia José e que o namorado alegou desde o início ter golpeado o suposto invasor para defender a namorada e a criança.

Outra versão

No dia do crime, outra versão dos fatos correu em grupos de WhatsApp, após informações repassadas pela Polícia Militar de que uma festinha particular de Carnaval estaria ocorrendo na residência.

No local do homicídio, policiais teriam colhido a informação de que a vítima estaria na casa bebendo com o casal e que este havia sido visto saindo “de fininho” com uma mochila nas costas e um facão. Os vizinhos desconfiaram e foram até o imóvel, onde encontraram a vítima caída no chão e banhada em sangue. José não foi reconhecido por nenhum morador local.