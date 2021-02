Festa particular de carnaval termina com um morto e outro preso em Marabá

Uma festa de carnaval particular no bairro de São Félix, em Marabá, acabou em sangue e prisão. A Polícia foi acionada e no local, populares informaram que na casa havia dois homens e uma mulher ingerindo bebida alcoólica e que avistaram um casal saindo “de fininho” e levando uma mochila nas costas e um facão.

Desconfiados, os vizinhos entraram na casa e viram o corpo de um homem banhado em sangue no chão. Embora nem um dos moradores reconhecesse a vítima, eles informaram à PM que o casal atendia pelos nomes de Adevaldo e Raimunda Rosa de Souza.

O casal foi levado para a 21ª Seccional de Polícia Civil. Raimunda foi liberada e Adevaldo permaneceu preso e deverá passar por audiência de custódia no Fórum da Comarca de Marabá.