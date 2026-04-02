Homem agride mulher em balneário de Marabá

Um vídeo de um homem agredindo uma mulher circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (2/4). O caso teria ocorrido em um balneário da Mangueira, às margens do Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará. A Polícia Civil apura o episódio.

Pelas imagens, é possível ver o suspeito desferindo socos contra a vítima, que permanece no chão. “O cara ‘tá’ tentando matar a mulher ali dentro d’água”, diz o cinegrafista amador. Após as agressões, o suspeito vai embora andando.

Até o fim da tarde desta quinta (2/4), o estado de saúde da vítima não havia sido divulgado. Por enquanto, o paradeiro do suspeito é desconhecido.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a PC informou, por meio de nota, que equipes da Seccional e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Marabá iniciaram diligências para identificar os envolvidos. Informações que possam ajudar na apuração podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.