Homem acusado de tentar matar o pai é procurado pela polícia

Júnior Silva de Oliveira está foragido da policia desde a última sexta-feira (18) quando tentou matar o próprio pai com golpes de faca, no município de Tomé-Açu. De acordo com o portal Debate, a motivação do crime seria uma discussão, iniciada pelo acusado, sobre uma possível venda de um estabelecimento da família.

O crime teria acontecido no hotel de propriedade da vítima. Júnior teria chegado ao local e aplicado os golpes de faca no pai dentro do estabalecimento. Após praticar o crime, Junior Silva fugiu do local. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com suspeita de perfuração no pulmão.

Guarnições da Polícia Militar realizam diligências para localizar e prender o acusado, qualquer informação pode entrar em contato com o disque-denúncia (181)