Homem acusado de crimes cibernéticos contra grupos vulneráveis no Pará é preso no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu, na manhã desta quinta-feira (9), um homem acusado pelos crimes de divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem autorização, falsa identidade, ameaça e perseguição. Os crimes foram praticados no Pará, mas o acusado havia fugido para o estado do Rio de Janeiro, onde foi localizado e preso. A ação integra a Operação "Porn Revenge", que foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV).

Segundo a PC, as vítimas paraenses denunciaram o caso e imediatamente as investigações foram iniciadas. De posse das informações, a equipe policial se deslocou até a capital do Rio de Janeiro, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva e de quebra de sigilo telemático expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

O homem vai responder pelos quatro crimes, cujas penas, somadas, podem ultrapassar oito anos de prisão. Ainda de acordo com a PC, o levantamento do caso foi iniciado há cerca de dez meses, quando o investigado fugiu, sendo localizado na capital carioca.

A ação policial foi realizada por meio da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos da PCPA e contou com o apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ). O preso já está à disposição da justiça.