Homem é morto durante operação policial e comparsa se entrega

Um homem identificado apenas pelo apelido “Cabuloso” foi morto durante uma intervenção policial, na manhã do último domingo (1º), na região da Nova Morada, em Marabá, sudeste paraense. De acordo com a polícia, o homem teria tentado assaltar uma pessoa minutos antes de ser alcançado pelos agentes da segurança pública.

A vítima foi quem acionou uma guarnição que atendeu ao chamado. Os policiais se dirigiram para o lugar informado e avistaram um rapaz em atitude suspeita. Tratava-se de Cabuloso. Ao notar a presença da polícia, o suspeito efetuou vários disparos em direção aos agentes, enquanto tentava correr para um matagal.

Os policiais revidaram e acertaram Cabuloso. Ele caiu ao chão e logo foi socorrido, sendo levado para o Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu e evoluiu a óbito.

Com Cabuloso, a polícia encontrou um revólver calibre 38, com cinco munições deflagradas, e ainda nove munições do mesmo calibre intactas no bolso do criminoso. O caso foi registrado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil como morte decorrente de intervenção policial.

Segundo a polícia, no sábado (31), Cabuloso teria participado de um assalto a uma van e roubo de motocicletas, em Nova Ipixuna, a quase 50 quilômetros de Marabá. Ele estava com o comparsa Eliazibe Araújo Rodrigues, que foi preso, após se entregar à polícia. Na ocasião, Cabuloso conseguiu escapar trocando tiros com os policiais.

Com o suspeito preso, foram encontrados os bens das vítimas do assalto a van, como relógios, celulares, sapatos, fones de ouvido, mochila e dinheiro em espécie, além dos veículos roubados. Eliazibe foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna para que as providências cabíveis pudessem ser tomadas.