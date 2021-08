Homem é executado a tiros no bairro do Guamá

Um homem identificado como Jean Augusto Ramos Mendes, de 34 anos, foi assassinado a tiros, na tarde deste domingo (08), por volta das 13h, na travessa Liberato de Castro, próxima da passagem São Marcos, no bairro do Guamá, em Belém. Ainda não há informações sobre a possível causa do crime nem sobre quem seriam os responsáveis.

De acordo com algumas testemunhas que pediram sigilo no nome, Jean estava sentado em frente a uma residência na travessa Liberado de Castro, possivelmente conversando e bebendo, quando um carro prata parou no local com os criminosos.

"Esse carro prata chegou, mas ninguém sabe dizer qual o carro exatamente. Um homem desceu do veículo usando máscara no rosto e com boné na cabeça. Esse homem disparou três tiros no cara que estava sentado. Pareceu execução", relatou uma das testemunhas.

"Foi horrível, ele tava sentado aí quando o carro parou do nada e foram atirando. Mas tá todo mundo com medo de falar, porque tá com cara de ter sido execução mesmo. Era para matar, porque atiraram na parte da cabeça", comentou outra testemunha.

Ainda no local, os peritos confirmaram que Jean foi atingido por três tiros, todos na parte de trás da cabeça. De acordo com a Polícia Civil, Jean trabalhava como pedreiro e já tinha passagem pela polícia. Ele já tinha sido preso em flagrante, em Mosqueiro, por causa não informada em registro.