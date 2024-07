Guarda municipal é preso em operação da Polícia Civil em Baião

O guarda municipal Edinaldo Filho da Conceição Ribeiro, conhecido como “Naldinho” ou “Conceição”, lotado na cidade de Baião, nordeste paraense, foi preso neste domingo (30), durante a operação Enterprise da Polícia Civil. Contra o homem, havia um mandado de prisão emitido pela Vara Única da Comarca de Baião.

Edinaldo, que já havia sido preso em flagrante no dia 7 de março de 2024, foi inicialmente detido por uma equipe da Polícia Civil de Baião pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo qualificada e receptação qualificada. Durante a prisão, o celular do suspeito foi apreendido, e as autoridades solicitaram a quebra do sigilo das informações contidas no aparelho.

De acordo com a polícia, após a autorização judicial, as informações extraídas do celular resultaram em um relatório de investigação que acrescentou mais uma acusação contra Edinaldo: o crime de usura. O relatório forneceu mais provas ao inquérito policial, levando à representação pela prisão preventiva do suspeit​o, deferida pela justiça.

Edinaldo Filho foi encaminhado para a unidade policial e colocado à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a polícia, a Operação Enterprise recebeu esse nome em referência ao caráter dos negócios ilícitos praticados por Edinaldo. Utilizando-se do prestígio e confiança proporcionados por seu cargo de guarda municipal, Edinaldo teria montado um verdadeiro “empreendimento” criminoso.

Ele é suspeito de envolvimento na adulteração, comercialização e aluguel de veículos, além de realizar empréstimos pessoais a juros exorbitantes, muito acima do valor padrão de mercado, como apontam as investigações da polícia.