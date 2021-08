Guarda municipal é acusada de matar homem, em Castanhal

A Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional da Zona do Salgado, instaurou inquérito para investigar o homicídio de Jefferson Alan Pantoja Monteiro, ocorrido, neste domingo (22), em Castanhal. A principal suspeita do crime é a guarda municipal Lenilda Soares. Diligências estão sendo feitas para localizá-la. Qualquer informação que auxilie os agentes na localização pode ser repassada pelo disque-denúncia 181. O sigilo é garantido.

O Comando da Guarda Civil de Castanhal informou que está acompanhando o fato que ocorreu na madrugada de domingo, no bairro Ianetema. Acrescentou que a Corregedoria da corporação será acionada para apurar responsabilidades, referente ao caso envolvendo uma guarda feminina, para que em seguida tome as devidas providências cabíveis. A Guarda Civil de Castanhal informou, ainda, que fica à disposição para qualquer esclarecimento, "e não aceita desvios de conduta de seus membros. E, caso seja comprovada a responsabilidade da agente, serão tomadas todas as medidas administrativas e jurídicas que couber no caso. A corporação lamenta a perda do cidadão castanhalense e se une na dor dos familiares neste momento".

Segundo a ocorrência, feita por uma irmã da vítima, era festa de aniversário da esposa de Jefferson, realizada na residência do casal. E houve um desentendimento, provocado, por ciúmes da namorada da guarda Lenilda. Todos, então, foram para fora da casa. Foi quando, ainda segundo a ocorrência, a guarda municipal fez o disparo que matou Jefferson. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu à gravidade do ferimento.