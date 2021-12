Guarda Municipal aborda falsos garis no bairro da Pedreira

Na manhã deste sábado, 4, um grupo foi abordado pela Guarda Municipal de Belém (GMB) no bairro da Pedreira, após uma denúncia de que pessoas com uniformes de coletores de resíduos (garis) estavam pelas ruas do bairro, abordando moradores e pedindo doações em dinheiro. Com a averiguação da Guarda, foi confirmado que os homens não eram o serviço público de limpeza.

A reportagem confirmou o caso com a GMB, sendo informada que o uma pessoa acionou o telefone 153 para denunciar os homens em atitude suspeita. A Guarda mandou a denúncia para a equipe que patrulha o bairro, e o trio foi abordado na esquina da travessa Mauriti com a avenida Marquês de Herval.

Os homens estariam batendo nos portões das casas pedindo uma "ajudinha" para o Natal. Comprovado que eles não eram agentes de limpeza pública de verdade, a GMB recolheu os uniformes usados pelos golpistas.