Grupo é suspeito de matar a tiros duas pessoas no sábado, no Pará

De acordo com a polícia, o primeiro crime no bairro Tropical, em Parauapebas, município do sudeste do estado, aconteceu por volta das 20h30 de ontem, sábado (8), na avenida Castanheira, no bairro Tropical, contra Jaellison Soelho Pinto, de 27 anos. Com informações do portal Pebinha de Açúcar.

Conforme informações apuradas pelo portal Pebinha de Açúcar, Jaellison teria saído de casa para comprar cigarro, quando foi abordado pelos assassinos, que ocupavam uma moto Honda Broz, de cor preta.

Esses homens começaram a atirar baleando a vítima, que conseguiu ainda correr e entrar em uma padaria, onde caiu. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas morreu na unidade hospitalar pouco tempo depois.

O segundo homicídio também foi na avenida Castanheira. A polícia informa que ele foi cometido pelos mesmos autores do baleamento de Jaellison. Nesse último crime, os homens, não se sabe quantos, entraram em um bar e atiraram em Paulo Janiel Silva Santos, de 23 anos. A vítima estava sentada em frente a uma mesa, levou um tiro no olho e morreu, de imediato.

Jaellison Soelho Pinto tinha passagem pela Justiça, sob a acusação de tráfico de entorpecentes. A Polícia Civil segue investigando o duplo homicídio.