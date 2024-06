Grupo criminoso suspeito de roubar e extorquir empresário é preso em Castanhal

Foi realizada a prisão de cinco pessoas suspeitas de roubarem e extorquirem um empresário do município de Castanhal, na manhã da última terça-feira (4). A captura do grupo criminoso foi realizada por agentes da Delegacia do Jaderlândia e contou com o apoio das equipes da Seccional, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e Delegacia de Homicídios (DH).

O crime aconteceu no dia 20 de fevereiro deste ano. Na ocasião, dois homens entraram na loja e, se passando por clientes, anunciaram o assalto. O proprietário da empresa e outros dois funcionários foram levados para o escritório e tiveram seus pertences roubados. Uma quantia em dinheiro, 4 celulares e um anel de ouro foram levados durante a ação criminosa.

"Não satisfeitos com isso, os criminosos obrigaram o empresário a transferir 57 mil reais para eles, zerando a conta bancária da loja. O dinheiro foi enviado para diferentes contas na tentativa de dificultar as investigações policiais após o delito", pontuou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.