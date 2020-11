Um grupo armado acaba de assaltar um ônibus, na noite desta quinta-feira (12), na avenida Senador Lemos com a Alferes Costa. De acordo com informações que circulam nas redes sociais, os homens desceram do ônibus e fugiram em um Sandero prata.

Esse veículo estava esperando eles na esquina da Senador com a Alferes. Um dos suspeitos trajava camisa rosa.

Acompanhe para mais informações.