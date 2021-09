Grupamento Fluvial apreende mais de 600 caixas de cigarro contrabandeado em Afuá, no Marajó

Uma das ações que integram a Operação “Inundata”, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), através do Grupamento Fluvial (GFlu), no município de Afuá, no Arquipélago do Marajó, apreendeu 642 caixas de cigarro contrabandeado.

No último sábado, 04, equipes da Delegacia de Polícia do Interior - Superintendência Regional do Marajó Ocidental e da Polícia Fluvial, receberam informações de que uma residência estava sendo utilizada para armazenar carga contrabandeada. A ação contou também com a Companhia Independente de Polícia Fluvial, Batalhão de Ação com Cães, Grupamento Tático Operacional (GTO), coordenadas pelo GFlu.

Ao chegar ao local, os agentes realizaram cerco e identificaram a carga com as marcas de cigarro “Silver Elephant” e “Marshall”. À prefeitura local foi solicitada apoio para destinar a carga para armazenamento para posterior procedimentos legais e início das investigações. Ainda no local onde o material foi apreendido, as equipes realizaram diligências com intuito de localizar o proprietário da residência, porém ninguém foi localizado.

A operação, que conta com efetivo de 28 policiais e emprego de 4 embarcações, três delas recentemente entregues pelo Governo do Estado, tem o intuito de fortalecer as ações no município de Afuá e na região fronteiriça com o Estado do Amapá, para coibir crimes, como o de roubos à embarcação e residências e crimes ambientais, explica o diretor do Grupamento Fluvial, Delegado Arthur Braga.

“Diversas ações estão sendo desencadeadas nos rios como abordagem a embarcações, residências ribeirinhas, investigações, todo tipo de apoio aos policiais locais que estão fornecendo bastante informações e nós estamos ajudando no que for possível dentro da estrutura que é disponibilizada e empregada nesse momento na operação Inundata”, destacou.