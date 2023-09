Golpe do grupo de tarefas atrai quem busca ganhar dinheiro rápido na internet; fique atento

Muitas pessoas estão na web buscando alternativas de como ganhar dinheiro rápido e fácil na internet mas, como diz o ditado popular "Quando a esmola é demais, o santo desconfia", e, no caso do golpe do grupo de tarefas, o alerta deve ser máximo. Para quem ainda não ouviu falar, o golpe do grupo de tarefas começa com a chegada de uma mensagem, em seu Whatsapp ou Telegram, oferecendo ganhos por realização de tarefas simples, como curtir vídeos, fazer comentários no Google ou até mesmo compartilhar um post do Instagram.

Uma das (quase) vítimas, resolveu contar sua experiência. "Eu recebi uma mensagem de um número de fora do Brasil, dizendo que a pessoa era do RH do Tik Tok e que eu poderia ganhar um bom dinheiro todos os dias, de R$ 100 a R$ 500 apenas curtindo vídeos. Quando respondi que tinha interesse, ela perguntou minha idade, meu nome e disse que eu não precisaria pagar nada, que era um trabalho legítimo e que bastaria eu curtir um vídeo que ganharia R$10. Curti, mandei o print para comprovar e fui direcionada para uma tal de 'recepcionista'", comentou uma leitora de Oliberal.com que preferiu não se identificar que chamaremos de Sophie.

VEJA MAIS

Nossa entrevistada conta que depois que curtiu o vídeo e enviou o tal código e seu Pix. "Lá ela pediu meu PIX e disse que faria o pagamento, e de fato caíram R$10 na minha conta. Ela me colocou num grupo onde não podemos mandar mensagem e lá estavam todas as tarefas. Todos os dias, às 9h, teriam novas ações para ser feitas e remuneradas em seguida", explicou.

"São coisas simples, basicamente curtir vídeos. Ganhei mais R$ 20 por outras duas ações que fiz. Nessa, já tinha R$30 na minha conta e me animei, realmente achei que era verdade. Até que no outro dia, uma das tarefas era depositar valores em Reais, que iam de R$ 100 a R$ 5 mil numa conta que eles informaram. Minha recompensa com isso seria, além do reembolso integral do valor repassado, 30% em cima dele, foi quando comecei a estranhar e não tive coragem de ir adiante. Pesquisei na internet e vi muita gente desesperada falando do golpe", detalhou Sophie.

A partir do momento que a vítima faz o pagamento, os administradores do grupo bloqueiam a vítima. Mas para quem caiu no golpe ainda é possível ter o seu dinheiro de volta.

O que fazer se cair no golpe da renda extra ou grupo de tarefas

Para solicitar o estorno de um PIX realizado, qualquer pessoa pode acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central para vítimas de golpes financeiros.

Não é necessário registrar boletim de ocorrência. O banco terá 7 dias para analisar e depois de dar ok, 96 horas para devolver o dinheiro

Quais instituições financeiras têm MED?

Considerando que o PIX é uma forma de pagamento implementada em todos os bancos, é indicado que todas as instituições financeiras, obrigatoriamente, ofereçam a MED. Isso porque a ferramenta foi criada somente para auxiliar os crimes cometidos via PIX.