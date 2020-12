Garoto de 14 anos é encontrado morto a facadas em Santarém

Um dos suspeitos de matar o adolescente de 14 anos de idade foi gravemente ferido pelos amigos da vítima que, segundo o delegado Eduardo Simão, tentaram fazer a chamada justiça com as próprias mãos. O menino foi encontrado morto na madrugada deste domingo (13) no bairro Ipanema, em Santarém, município do oeste do Pará.

A polícia comunicou que recebeu a informação de que houve uma briga entre o adolescente e outros jovens, motivada inclusive por questões de drogas ilícitas. Após essa confusão, ainda segundo relatos apurados pela polícia, o garoto foi atacado e morto com vários golpes de faca.

De imediato, amigos da vítima quiseram vingar a morte dela, e foram atrás dos suspeitos e, de fato, feriram um dos envolvidos no assassinato do adolescente. O delegado Eduardo Simão afirmou que esse suspeito ficou bastante lesionado e está no Hospital Municipal de Santarém.

O delegado informou também que a polícia já pegou dois jovens supostamente envolvidos na vingança da morte do menino de 14 anos de idade. A polícia segue investigando os dois casos. Os dois jovens acusados de participar da vingança foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. Um é adulto, outro, adolescente.