Funcionário de mineradora é vítima de latrocínio em Parauapebas

O funcionário de uma mineradora, identificado como Cleiton Jorge de Souza Perote, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (27), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste do Pará. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso, que até agora vem sendo investigado como um latrocínio, já que pertences pessoais da vítima foram levados pelo autor do crime, que continua foragido.

Segundo informações apuradas pelo portal Papo Carajás, moradores da região onde o crime aconteceu relataram que, por volta das 4h, Cleiton estava na avenida C5, esquina com a rua Q, esperando o ônibus para ir ao trabalho, quando foi surpreendido pelo atirador. Os disparos foram ouvidos na área e populares se depararam com o corpo da vítima estirado na via pública.

De acordo com informações da polícia, a carteira porta-cédulas e o aparelho celular de Cleiton foram levados pelo atirador. Ainda não se sabe se o criminoso contou com a ajuda de um comparsa ou agiu sozinho. Os investigadores estão atrás das imagens de câmeras de segurança para identificar o autor dos disparos.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.