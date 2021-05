Funcionário de concessionária elétrica morre durante manutenção em poste

Carlos Leandro Viana morreu nesta quarta-feira (19), enquanto fazia serviços de manutenção elétrica em uma rede de alta tensão, próxima ao bairro São Joaquim com a rodovia Transamazônica, na cidade de Altamira, sudoeste paraense. Segundo informações, além dele, outro técnico identificado como Wendson Rodrigo da Silva também sofreu uma descarga elétrica e foi encaminhado para o hospital municipal com ferimentos graves.

A linha de transmissão em que os dois funcionários levaram a descarga elétrica possui cerca de 34 mil kilowatts.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, Carlos Leandro já estava sem vida. Já Wendson Rodrigo foi levado às pressas para o hospital. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local do acidente de trabalho, para coletar informações sobre o ocorrido. O corpo de Carlos Leandro foi removido pelo Instituto Médico Legal.

Os dois trabalhadores são funcionários da empresa Parceria, que presta serviço como terceirizada para Equatorial Energia. Em nota, a Equatorial lamentou o acidente ocorrido com a equipe de manutenção da empresa Parceria. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas e a empresa Parceria está prestando toda a assistência a família dos colaboradores. Com informações do portal a Voz do Xingu.