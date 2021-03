Fotógrafo de O Liberal e peritos são agredidos em cobertura de assassinato em Icoaraci

O fotojornalista do Grupo Liberal Akira Onuma foi agredido e teve sua máquina fotográfica danificada, na manhã desta segunda-feira (15), em frente à Escola Estadual Serra Freire, no bairro da Campina, em Icoaraci. Ele estava fotografando a cena de um crime quando um homem saiu de dentro do colégio e conseguiu puxar a câmera e jogá-la ao chão.

Segundo relato do fotojornalista, ele estava fotografando o local, próximo ao portão principal da escola, enquanto os peritos do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves colocavam o corpo de uma vítima de homicídio dentro do esquife.

"Enquanto eu estava fazendo as imagens, ele saiu pelo portão, veio para cima de mim, me empurrou, chutou, puxou a câmera da minha mão e correu para dentro da escola. Eu não consegui me defender, pois estava fotografando, e estava com uma mão ocupada", relatou Onuma, que cobria o assassinato de um vigilante dentro da escola na manhã desta segunda.

Parte da ação foi filmada pelo cinegrafista de uma rede de televisão que também cobria o assassinato na escola. No vídeo, é possível ver o momento em que o fotógrafo tenta recuperar a câmera das mãos do agressor, mas não consegue, e ele entra no colégio e a atira no chão.

Em seguida, o jornalista tenta entrar na escola para recuperar a câmera, mas é impedido por um outro homem, que estava usando óculos e máscara de proteção facial e vestindo uma camiseta preta, de mangas compridas. "Ele estava se identificando como policial, mas não estava fardado nem armado. Ele me impediu de recuperar a câmera e ainda me agrediu", contou. Veja as imagens:

Segundo informações, um dos agressores seria parente do vigilante que foi assassinado. No entanto, a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades. O Liberal ainda está confirmando os fatos e tenta ouvir também a família.

O jornalista foi até a Seccional de Icoaraci e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) por agressão física e danos materiais. A reportagem solicitou nota à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Segup) e aguarda retorno.

O Grupo Liberal está tomando as providências cabíveis, se solidariza com a dor dos familiares da vítima de homicídio, mas repudia atos de violência contra a legítima e necessária atividade profissional de jornalistas.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma ocorrência referente a ameaça foi registrada na Delegacia de Icoaraci, nesta segunda-feira (15). "Quanto aos danos materiais relatados pela equipe, o caso configura-se como ação privada e precisa ser representado criminalmente pela vítima, para procedimentos", finalizou o texto.

Homem ainda invadiu cena do crime, tentou agredir perita e teve que ser contido

Além da agressão ao fotojornalista do Grupo Liberal, o homem também causou confusão com peritos do CPC Renato Chaves e policiais militares que estavam no local. O perito criminal Ivanildo Rodrigues também foi registrar B.O na delegacia contra o agressor.

Segundo o relato do perito, o homem, que não quis revelar o próprio nome, se apresentou como filho da vítima, depois como advogado, e mais tarde como enteado da vítima. "Aí nós pedimos para que ele mantivesse distância do local, até para não violar a cena de crime, e ele disse que não, que era advogado. Aí ele invadiu a cena do crime à força, tentou agredir uma perita criminal e a ameaçou verbalmente. Em seguida, ele saiu e agrediu o fotógrafo", contou Rodrigues.

Ainda de acordo com o perito criminal, o homem teve que ser contido por policiais militares após a confusão. "Depois de tanta ameaça ele não apareceu mais. Sumiu. Segundo informações, ele estaria escondido ali pela região, porque o carro dele teria ficado na frente da escola", concluiu Ivanildo Rodrigues.