Fórum Cível de Belém tem vazamento de gás e assusta funcionários

Um vazamento de gás no sistema de refrigeração de uma sala do Fórum Cível de Belém, no bairro da Cidade Velha, em Belém, fez vários funcionários saírem do local, na manhã desta segunda-feira (5). Imagens que circulam nas redes sociais mostram as pessoas em frente ao prédio aguardando que o problema seja verificado e solucionado por técnicos que foram acionados logo após o susto.

VEJA MAIS

Conforme o que foi relatado pelas testemunhas que estavam no Fórum, tudo teria iniciado quando o forte odor de gás se espalhou pela sala e corredores do prédio. Pelo vídeo na web é possível ver as pessoas paradas conversando nos arredores do local.

Apesar dos funcionários serem vistos mas imagens aguardando o problema do vazamento ser solucionado, em nota o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) informou que não houve evacuação do prédio e as atividades estão em normal funcionamento. Também destacaram que não houve vazamento de gás GLP nas dependências do Fórum Cível de Belém.

“O vazamento registrado foi de gás do sistema de refrigeração de uma sala. O serviço de manutenção foi acionado para realização do reparo. Não houve evacuação do prédio e as atividades estão em normal funcionamento”, comunicaram.

A Redação Integrada de O liberal Solicitou esclarecimentos também ao Corpo de Bombeiros, mas ainda não obteve resposta.