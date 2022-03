Fortes chuvas e ventos derrubam parte do telhado do Centro de Convenções da Assembleia de Deus

O temporal que caiu em Belém, na tarde desta terça-feira (22), deixou estragos em vários bairros da cidade, como alagamentos, e, na avenida Augusto Montenegro, parte do telhado do Centro de Convenções da Assembleia de Deus, voou. O prédio estava fechado no momento da chuva e vazio.

"Foi apenas um dano, algumas telhas de metal foram levantadas pelos fortes ventos. O telhado é acústico, o vento entrou por baixo, nas laterais, e levantou algumas telhas, mas foram algumas mesmo. Ninguém se feriu", informou o pastor Philipe Câmara, uma das lideranças da Assembleia de Deus, em Belém.

De acordo com o pastor, as providências já foram tomadas e, nesta quarta-feira (23), o serviço será feito para recompor por completo a cobertura metálica do Centro de Convenções da Igreja, no bairro Castanheira.

Nesta noite, o pastor Philippe participava de um culto da igreja normalmente e estava tranquilo frente ao ocorrido. Nos últimos dias, a capital paraense tem registrado chuvas fortes com a ocorrência de ventos intensos.