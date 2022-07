Forte odor leva polícia a encontrar homem morto dentro de casa, em São Miguel do Guamá

Um homem foi encontrado morto dentro de uma casa em São Miguel do Guamá, na noite da última quarta-feira (20). A vítima foi identificada apenas pelo apelido “Deco”. De acordo com o cabo Silva, da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por vizinhos que começaram a sentir um odor muito forte vindo da residência do homem. O policial não informou se havia marcas que pudessem indicar morte violenta. Com informações do portal O Grande News.

“Nós estávamos em patrulhamento, quando fomos acionados pela sociedade de que já havia alguns familiares na delegacia de polícia da cidade. Chegando lá, nos informaram que aqui nessa residência tinha uma pessoa em óbito. Diante dessas situações, nós viemos até aqui e foi constatada a veracidade dos fatos”, relatou o PM.

VEJA MAIS

Ainda segundo o cabo, possivelmente, o homem estava morto havia mais de 24h. Diante disso, a Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do cadáver à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde são feitos exames que determinam a causa e possíveis circunstâncias da morte.

No local da ocorrência, moradores não quiseram se manifestar sobre o caso. A Polícia Civil de São Miguel do Guamá está investigando a morte de “Deco”, por meio de um inquérito policial.