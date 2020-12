Forças Armadas, PF e Ibama deflagram operação para combater crimes ambientais em Cachoeira do Piriá

As Forças Armadas, em conjunto com a Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), participam, nesta sexta-feira (11), de operação no combate a crimes ambientais no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, no contexto da Operação Verde Brasil 2. A ação visa desarticular organizações criminosas que atuam em 10 serrarias ilegais e no tráfico de madeiras de espécies florestais na Terra Indígena do Alto Rio Guamá.

A operação conta com o apoio logístico e operacional de mais de 250 militares do 50º Batalhão de Infantaria de Selva, do 52ª Batalhão de Infantaria de Selva, do 23ª Batalhão Logístico de Selva, vinculadas a 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Ainda, tropas de organizações militares da 8ª Região Militar, todas subordinadas ao CCN, que participam efetivamente em conjunto com os órgãos federais.

Resultados

Em 7 meses de operação, o Comando Conjunto Norte (CCN) já obteve 13.530 metros cúbicos de madeira apreendida, 100 apreensões de veículos, 2.645 materiais recolhidos como motosserras, correntes e tratores, 49 pessoas detidas, 7.763 litros de combustível, mais de 11 mil abordagens em embarcações, apreensão de 154.050 toneladas de minérios, 400 focos de incêndios controlados, R$ 443 milhões em multas aplicadas, entre outras ações executadas com resultados positivos da operação, na Amazônia Oriental.

Operação Verde Brasil 2

A Operação Verde Brasil 2 é coordenada pelo Ministério da Defesa. Está no escopo do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNA), conselho regulado pela Vice-Presidência da República, em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública. A missão deflagrada pelo Governo Federal, em 11 de maio de 2020, visa ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais na Amazônia Legal.