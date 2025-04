Força Nacional atuará por 90 dias na segurança da usina de Belo Monte, no Pará

A Força Nacional de Segurança Pública foi autorizada a atuar por 90 dias na proteção da usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada em Altamira, no sudoeste do Pará. A decisão atende a um pedido do Ministério de Minas e Energia, diante de ameaças recentes à segurança do empreendimento.

A portaria autorizando o envio dos agentes foi assinada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (4). O pedido havia sido feito no dia 19 de março pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após relatos de possíveis invasões.

“Em 17 de março, a Norte Energia relatou uma nova ameaça nas instalações de Belo Monte. De acordo com o relato, houve ameaça de invasão em frente à casa de força principal da usina e invadiram o canal de fuga, próximo aos geradores do empreendimento”, informou o ministro.

Questionado, o Ministério de Minas e Energia não revelou quem estaria por trás das ameaças à segurança da usina.

O Ministério da Justiça também não detalhou quantos agentes serão deslocados ao Pará. Afirmou apenas que “o contingente deve obedecer ao planejamento pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública”.

Segundo a portaria, os agentes atuarão “nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado”. A operação será feita em articulação com os órgãos de segurança pública do estado, sob coordenação da Polícia Federal.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) confirmou que “o estado do Pará deu anuência para a atuação da Força Nacional na área de Belo Monte, que é de proteção nacional”. A Segup acrescentou ainda “que, em caso de necessidade, a Polícia Militar está apta a garantir o apoio à Força Nacional, nos limites de suas atribuições”.