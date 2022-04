Foragido se joga no canal do Tucunduba para fugir da Polícia Militar, em Belém; vídeo

Após quase 6 anos foragido do sistema penal do Pará, Gilson Celis Fernandes de Oliveira foi recapturado pela Polícia Militar, na manhã deste Sábado de Aleluia (16). Porém, os agentes foram desafiados de várias formas para conseguir a recaptura. Gilson se jogou no canal do Tucunduba tentando escapar. Ficou todo sujo de lama e os policiais também. Veja:

Os agentes estavam passando pelo canal do Tucunduba quando reconheceram Gilson. Os policiais da área já o conheciam pelo mandado de recaptura e pelos crimes cometidos na área. O foragido respondia por roubo e danos a patrimônios. Quando percebeu que os PMs já estavam indo em busca dele, iniciou a fuga.