Foragido que tentou se esconder dentro de sofá é capturado em Ananindeua

Um foragido do sistema penitenciário até tentou se esconder, mas acabou sendo capturado pela Polícia Civil. A prisão foi efetuada na quinta-feira (6), por meio da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e da delegacia do Júlia Seffer, em Ananindeua. Ele não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

Segundo detalhou a PC, o homem tinha um mandado de prisão preventiva contra ele pelos crimes de roubo, furto e homicídio tentado. Ele estava foragido do sistema penitenciário por tempo não detalhado.

A equipe policial iniciou diligências em busca do indiciado e o localizou em uma residência no bairro Júlia Seffer. O acusado tentou se esconder dos agentes dentro de um sofá, mas foi capturado e conduzido para a unidade policial do bairro, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ele está à disposição da justiça.