Foragido que rompeu e tirou tornozeleira eletrônica é recapturado no Guamá

A Polícia Militar recapturou na última segunda-feira (2) um foragido do sistema penitenciário no bairro do Guamá, em Belém. Durante a abordagem, os militares verificaram que ele havia rompido a tornozeleira que faz o monitoramento eletrônico do preso em liberdade condicional.

Os agentes do 20º Batalhão da Polícia Militar (20º BPM) faziam o policiamento na Passagem 21 de Abril com a Travessa 3 de Maio, quando abordaram o homem, que foi revistado. Após uma consulta, os militares verificaram que ele era foragido do sistema penitenciário e estava sem a tornozeleira eletrônica.

O homem foi preso e conduzido para o Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico (NGME). De lá, deve retornar para uma das unidades da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Caso o preso monitorado pela tornozeleira eletrônica se afaste do raio de circulação permitido, o equipamento envia, em tempo real, um sinal à Central de Monitoramento, onde é possível acompanhar todo o seu deslocamento.