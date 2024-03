Foragido por tráfico de drogas, em Goiás, é morto a tiros em Castanhal

Max Leandro do Nascimento Cunha, de 27 anos, morreu após ser baleado, nesta sexta-feira (29), no bairro Santa Catarina, em Castanhal, no nordeste do Pará. Ele chegou a ser socorrido com vida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada no local. Segundo a Polícia Militar, ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas em Goiás. Até o momento, não há detalhes da dinâmica do homicídio.

O caso chegou ao conhecimento da PM depois que uma guarnição foi informada de que Max tinha sido alvo de um atentado a tiros na travessa José H Pereira.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado antes do rapaz ser socorrido. “Ninguém vai fazer nada? O cara (Leandro) ainda ‘tá’ vivo aqui”, disse um rapaz. “Estou chamando a ambulância”, responde uma voz ao fundo da gravação. “Foi muito tiro”, fala outro rapaz enquanto Max permanece jogado em um aguaceiro.

Ao chegarem no local do crime, os militares, além de encontraram a vítima desacordada, localizaram munições de calibre 9mm. O material foi apreendido e apresentado na delegacia de Castanhal.

Ainda conforme o relato de policiais à reportagem, familiares de Max foram até a UPA de Castanhal, local para onde ele foi levado. Lá, os parentes fizeram o reconhecimento do corpo. A partir da confirmação da identificação do rapaz, a polícia constatou o mandado de prisão que ele tinha em aberto em Goiás.

A suspeita inicial é de que a morte de Leandro tenha relação com o crime que ele era procurado: briga pela venda de entorpecentes. Inclusive, ainda de acordo com a PM, Max já teria sofrido outras duas tentativas de homicídio. No entanto, o caso segue investigado pela Polícia Civil para elucidar o homicídio. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o episódio, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.