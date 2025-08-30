Foragido por latrocínio tenta se passar por outra pessoa, mas acaba preso em Abaetetuba

A Polícia Civil do Pará prendeu, na tarde desta sexta-feira (29), em Abaetetuba, um homem identificado como Luciano dos Santos Melo, conhecido como “Baiano”. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio.

A captura foi realizada por equipes da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, após diligências de investigação. O homem foi localizado em uma residência na rua Benedito Sena dos Passos, no bairro São Sebastião.

Segundo a polícia, no momento da abordagem o foragido tentou se passar por outra pessoa, apresentando-se como Izael Ferreira. Após averiguação, os agentes confirmaram sua verdadeira identidade e o cumprimento do mandado judicial.

Durante a ação, ele ainda tentou fugir, sendo necessário o uso progressivo da força e de algemas para contê-lo e garantir a segurança da equipe policial. O preso foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis.