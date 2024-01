Foragido por estupro de vulnerável é preso em Ananindeua

Um homem foi preso por estupro de vulnerável, em Ananindeua, na última sexta-feira (26). De acordo com informações da polícia, o crime ocorreu em Belém. Não há detalhes sobre a vítima.

A prisão foi possível depois que as equipes da Seccional da Cidade Nova, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, receberam a informação de que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto.

Os policiais se deslocaram até o endereço do investigado, onde houve uma primeira tentativa de cumprimento do mandado, mas sem sucesso. No local, na quinta-feira (25), os agentes foram informados de que o suspeito estaria viajando a trabalho.​

No dia seguinte, as autoridades policiais retornaram ao endereço e conseguiram realizar a prisão do foragido. Ele foi encaminhado à Seccional da Cidade Nova, para a realização dos procedimentos legais. Agora, o homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário.