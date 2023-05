Foragido, 'Morte Lenta' tenta escapar pulando janela, mas é capturado pela PM em São João de Pirabas

Márcio Rogério do Nascimento, o "Morte Lenta", foi capturado por equipes do 47° Pelotão (47° PEL) da Polícia Militar, na madrugada desta segunda-feira (1º), em São João de Pirabas, no nordeste do Pará. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e seria conhecido pelos militares. As informações são do site Native News Carajás.

De acordo com a PM, os policiais estavam em rondas pelo Bairro Iracema, no ramal do Cupuzal, quando, por volta das 02h. Um homem avistou as viaturas, saltou a janela de uma casa e tentou fuga para uma área de matagal. Era o Morte Lenta.

A polícia conseguiu capturá-lo. Márcio estava usando tornozeleira eletrônica, no momento em que foi preso. Ele tinha conseguido desativar o dispositivo - que serve monitorar presos que estejam em prisão domiciliar, custodiados que tenham recebido o benefício da saída temporária ou até como medida protetiva em caso de violência doméstica - para não ser rastreado.

Os PMs deram voz de prisão para o foragido, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de São João de Pirabas para os procedimentos cabíveis.