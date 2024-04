Foragido morre ao trocar tiros com a PM em intervenção policial em Ananindeua

Um homem identificado como Iago Felipe Pinheiro dos Santos, de 30 anos, morreu durante uma intervenção policial em Ananindeua, na tarde de domingo (7). Conforme as informações policiais, o suspeito, que estava na condição de foragido do sistema penal, trocou tiros com uma guarnição na rua Cátia Reis, próximo a Avenida Independência, no bairro do Distrito Industrial.

De acordo com a polícia, uma equipe realizava rondas pela área quando o suspeito avistou a viatura e correu. A ação chamou atenção dos policiais que foram em direção a Iago Felipe e o viram pulando o muro de uma residência ainda em fuga. Segundo a PM, no momento que os agentes desceram da viatura para tentar abordar o foragido, ele puxou um revólver e fez um disparo na direção da guarnição. Na troca de tiros, Iago foi atingido.

Iago foi socorrido pelos agentes e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência, no entanto morreu após dar entrada no local. Ao realizar a verificação no sistema da polícia, os agentes verificaram que Iago estava foragido e seria envolvido com uma facção criminosa que atua na Região Metropolitana.

Em nota, a Polícia Civil informou que Iago Felipe Pinheiro dos Santos morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar. Foram apreendidos um revólver e munições.