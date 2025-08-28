Capa Jornal Amazônia
Polícia

Foragido do sistema prisional é recapturado pela PM em Santarém

Desde 2022, o suspeito, que responde criminalmente por homicídio, tinha escapado da cadeia

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito após ser recapturado pela Polícia Militar. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Erasmo da Conceição Rocha, de 41 anos, foi recapturado pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (27/8), na Rua E, bairro Jaderlândia, em Santarém, região oeste do Pará. Ele estava na condição de foragido do sistema penitenciário da Região Metropolitana de Belém desde 2022.

Conforme o portal O Impacto, durante rondas ostensivas dos militares na localidade, o acusado foi avistado em atitude suspeita e tentou empreender fuga. Erasmo foi cercado e capturado pelos policiais.

Na abordagem e verificação no sistema penitenciário, os agentes constataram que ele se encontrava evadido do presídio de Santa Izabel do Pará e respondia pelo crime de homicídio, ainda segundo O Impacto.

O suspeito foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Posteriormente, ele deverá ser encaminhado à unidade prisional localizada no município de Santa Izabel.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

