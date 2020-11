Foragido do sistema penal é recapturado em ação policial

Uma ação integrada entre o Centro de Inteligência da Polícia Militar (CINT) e os agentes da Polícia Civil e 5º Batalhão da PM, resultou na prisão de um foragido do sistema penitenciário do Estado. De acordo com as investigações, o homem faz parte de uma organização criminosa. A ação ocorreu nesta terça-feira (10), no município de Marapanim, no nordeste paraense.

Após receberem denúncias, os agentes realizaram o levantamento das informações e descobriram que o foragido estava escondido no bairro Conquista, no Distrito de Marudá.

No local indicado, os policiais efetuaram a recaptura do foragido. De acordo com a PM, ele é suspeito de exercer cargo de importância em uma organização criminosa atuante no Pará.

A PM afirma que o acusado também é apontado como responsável por coordenar ataques contra policiais.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Marapanim, para apresentação e procedimentos de praxe e, em seguida, foi reconduzido à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).