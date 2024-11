Foragido do Amapá é preso pela Polícia Civil após se esconder em Belém

Um homem, que não teve a identidade revelada e estava na condição de foragido da Justiça do estado do Amapá, foi preso pela Polícia Civil do Pará em Belém. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (6/11) em cumprimento a um mandado de prisão contra o investigado, que é suspeito de violência doméstica. A ordem judicial havia sido expedida em fevereiro de 2016.

A ação foi realizada por meio do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), vinculado à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). Conforme as investigações, o suspeito estava escondido na capital paraense desde que o mandado foi expedido. Segundo a PC, a prisão do homem foi possível após informações fornecidas pela equipe da Sala Lilás de Marituba. Com as informações em mãos, a equipe da Polinter também realizou investigações, monitoramentos e montou campana em frente ao endereço onde o suspeito estaria residindo. Após confirmar que se tratava do investigado, o homem foi capturado.

Depois de passar pelos procedimentos cabíveis na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema penal, onde ficará à disposição da Justiça. Ainda não há mais informações se o investigado será levado para o Amapá ou permanecerá preso no Pará.