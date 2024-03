Foragido de Goiás é preso em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense

​Um homem foragido do estado de Goiás foi preso em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, na manhã da última sexta-feira (1º). Vinicius Gomes de Faria vinha sendo procurado desde outubro de 2022. O mandado de prisão contra o homem foi expedido pela 6ª Vara da Família do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelo juiz Javahé de Lima Júnior.



Vinícius foi encamin​hado para a delegacia da Polícia Civil de Canaã e colocado à disposição do Poder Judiciário, após a realização dos procedimentos legais.​

