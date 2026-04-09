Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Foragido da Justiça é recapturado no Marajó após tentar enganar polícia com identidade falsa

Homem foi localizado em Ponta de Pedras, confessou participação em roubo planejado e teve ação criminosa frustrada durante operação conjunta das polícias Civil e Militar

O Liberal
fonte

Foragido da Justiça é recapturado no Marajó após tentar enganar polícia com identidade falsa. (Reprodução/ redes sociais)

A Polícia Civil do Pará recapturou, na manhã desta quinta-feira (9), um foragido do sistema prisional no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

De acordo com informações da corporação, o preso foi identificado como Claudio Anderson Cardoso Damasceno, que possui extensa ficha criminal por crimes como roubo, estupro e tráfico de drogas.

A operação teve início após uma denúncia anônima apontar que um homem em atitude suspeita estaria nas proximidades do bairro Lago Azul, em frente ao mercado do Bico, possivelmente comercializando entorpecentes e com características de foragido da Justiça. Após diligências, as equipes localizaram o suspeito e realizaram a abordagem.

Durante a ação, o homem tentou enganar os policiais ao se identificar com nomes falsos, chegando a se apresentar como “Carlos Henrique Cardoso Salgado” e tentando validar a identidade por meio de um celular. No entanto, ele foi conduzido à delegacia, onde sua verdadeira identidade foi confirmada.

Ainda segundo a polícia, durante depoimento, o suspeito confessou que estava na cidade para participar de um roubo previamente planejado, no qual atuaria como “olheiro”. O alvo do crime teria cerca de R$ 14 mil em conta bancária. A ação policial conseguiu impedir a execução do crime.

O homem também relatou envolvimento com o fracionamento de entorpecentes para terceiros, o que reforça a suspeita de atuação em associação criminosa.

Diante dos fatos, foi lavrado procedimento pelo crime de falsa identidade, além da formalização da recaptura do foragido. O suspeito permanece à disposição da Justiça, e o aparelho celular apreendido será analisado para auxiliar nas investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Foragido da Justiça é recapturado no Marajó após tentar enganar polícia com identidade falsa
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Suspeito de tentar matar companheira com golpes de vassoura, madeira e banco é preso no Marajó

Homem foi localizado após fugir para área de mata; vítima sofreu lesões graves e conseguiu sobreviver após intervenção de terceiros

09.04.26 23h15

POLÍCIA

Suspeitos de integrar grupo do maior assalto de MT são presos no Pará

Operação Pentágono cumpre mandados em Marabá, Novo Repartimento e Redenção com apoio das forças de inteligência dos dois estados

09.04.26 22h34

DEU RUIM

Foragido da Justiça é recapturado no Marajó após tentar enganar polícia com identidade falsa

Homem foi localizado em Ponta de Pedras, confessou participação em roubo planejado e teve ação criminosa frustrada durante operação conjunta das polícias Civil e Militar

09.04.26 22h01

violência

Perseguição com troca de tiros termina com carro invadindo supermercado no Guamá

Após o confronto, os envolvidos conseguiram fugir. Até o momento, não há confirmação sobre feridos.

09.04.26 18h37

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Arquidiocese de Belém se pronuncia após jornalista ser encontrado ferido perto de seminário

Jovem estava de folga e permanece internado; Igreja repudia qualquer tipo de violência

09.04.26 10h26

violência

Perseguição com troca de tiros termina com carro invadindo supermercado no Guamá

Após o confronto, os envolvidos conseguiram fugir. Até o momento, não há confirmação sobre feridos.

09.04.26 18h37

POLÍCIA

Acidente entre caminhão e motocicleta termina com morte na rodovia Mário Covas, em Ananindeua

Segundo as autoridades, o condutor da moto teria perdido o controle do veículo ao fazer uma curva naquele trecho e caído no chão, ocasião em que o automóvel de carga o atropelou

09.04.26 15h31

INVESTIGAÇÃO

PC investiga caso de jornalista encontrado machucado ao sair de seminário religioso, em Ananindeua

Testemunhas devem ser ouvidas e imagens de segurança serão analisadas para auxiliar na investigação

08.04.26 22h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda