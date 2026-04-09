Foragido da Justiça é recapturado no Marajó após tentar enganar polícia com identidade falsa

A Polícia Civil do Pará recapturou, na manhã desta quinta-feira (9), um foragido do sistema prisional no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

De acordo com informações da corporação, o preso foi identificado como Claudio Anderson Cardoso Damasceno, que possui extensa ficha criminal por crimes como roubo, estupro e tráfico de drogas.

A operação teve início após uma denúncia anônima apontar que um homem em atitude suspeita estaria nas proximidades do bairro Lago Azul, em frente ao mercado do Bico, possivelmente comercializando entorpecentes e com características de foragido da Justiça. Após diligências, as equipes localizaram o suspeito e realizaram a abordagem.

Durante a ação, o homem tentou enganar os policiais ao se identificar com nomes falsos, chegando a se apresentar como “Carlos Henrique Cardoso Salgado” e tentando validar a identidade por meio de um celular. No entanto, ele foi conduzido à delegacia, onde sua verdadeira identidade foi confirmada.

Ainda segundo a polícia, durante depoimento, o suspeito confessou que estava na cidade para participar de um roubo previamente planejado, no qual atuaria como “olheiro”. O alvo do crime teria cerca de R$ 14 mil em conta bancária. A ação policial conseguiu impedir a execução do crime.

O homem também relatou envolvimento com o fracionamento de entorpecentes para terceiros, o que reforça a suspeita de atuação em associação criminosa.

Diante dos fatos, foi lavrado procedimento pelo crime de falsa identidade, além da formalização da recaptura do foragido. O suspeito permanece à disposição da Justiça, e o aparelho celular apreendido será analisado para auxiliar nas investigações.