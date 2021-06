Foragido da Justiça de São Paulo é preso em Conceição do Araguaia

Jhones da Silva Laureano, 36 anos, foi preso na última quinta-feira (17), em Conceição do Araguaia, sul do Pará. Ele estava foragido da Justiça do Estado de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 6h30 ele teria realizado um assalto com arma de fogo em uma panificadora e fugiu levando uma motocicleta, pertences, além de dinheiro de funcionários e clientes do estabelecimento.

A PM foi acionada e interceptou Jhones na barreira sanitária montada na Rodovia PA-287, via que liga Conceição do Araguaia ao município de Redenção, no sul do Estado. A guarnição abordou um indivíduo que seguia em uma motocicleta com as características repassadas.

Durante a abordagem, o suspeito não apresentou seus documentos pessoais e do veículo. Outra guarnição policial seguiu até a barreira com uma das vítimas do assalto e reconheceu o criminoso, o veículo e alguns dos objetos roubados horas antes.

O suspeito, inclusive, tentou descaracterizar a moto arrancando a placa e os retrovisores, além de trocar de roupa, supostamente no intuito de não ser reconhecido. Ele foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, juntamente com os objetos roubados.

No ato da apresentação, foi constatado que o criminoso possui diversas passagens policiais pelos crimes de furto, roubo e receptação em outros estados, como São Paulo. Ainda constava também um mandado de prisão em aberto. A PM informou que ele deverá ser transferido para a penitenciária de Redenção, onde ficará detido à disposição da Justiça.