Após se refugiar em área de mata, assassino de vascaíno é preso em Juruti

"Ele confirmou que a discussão foi por causa dos times (cariocas), após vieram os xingamentos, a briga e ele pegou uma faca que estava em uma mesa e esfaqueou a vítima'', contou o delegado Raoni Barcellos, na noite desta terça-feira (1º)´, referindo-se ao depoimento tomado do acusado de matar à faca, Sidney dos Santos Silva, na noite de domingo (28), em Juruti n Baixo Amazonas.

De acordo com o delegado Raoni, o acusado ainda contou em depoimento que logo após a agressão, com medo da reação das pessoas, ele se escondeu em uma área de mata, atrás do bairro Nova Jerusalém. "Eu pedi a prisão preventiva dele, o advogado dele soube e intermediou a apresentação dele, esperávamos só a Justiça emitir o mandado de prisão, quando saiu, demos cumprimento. Agora, é concluir o inquérito policial e providenciar a transferência dela para o presídio em Santarém'', afirmou o delegado.

O CRIME

Sidney dos Santos Silva era flamenguista e foi morto porque fez piadas sobre o rebaixamento do clube Vasco da Gama para a Série B do Campeonato Brasileiro, no final de semana. Sidney teria zombado do torcedor do Vasco, que irritado partiu para a discussão e em seguida para agressão física. Os dois brigaram e a pancadaria terminou no assassinato de Sidney.

Segundo a polícia, o último emprego do acusado foi como repositor de mercadorias em um estabelecimento local.