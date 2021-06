Fiscalização da PRF em Altamira apreende drogas e pássaros dentro de ônibus

Na tarde da última terça-feira, 01, policiais rodoviários federais apreenderam drogas e pássaros sendo transportados sem autorização em uma operação em Altamira, na região do Xingu paraense. O flagrante ocorreu por volta das 16h, quando equipes da PRF e do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Altamira, realizavam fiscalização em conjunto no km-630 da rodovia BR-230.

Segundo a PRF, foi dada ordem de parada a um veículo de transporte interestadual de passageiros que fazia o itinerário de Belém para Santarém. A equipe entrou no veículo e iniciou os procedimentos de fiscalização, realizando verificações de bagagens e fiscalização de pessoas. Nesse momento, uma passageira apresentou bastante nervosismo e após consultas aos sistemas da PRF, constatou-se que ela possuía um mandado de prisão, pendente de cumprimento, expedido na cidade de Macapá, capital do Amapá.

Após isso, foram utilizados os cães farejadores para verificação das bagagens dos passageiros, culminando no achado de 533 gramas de substância de cocaína e 1.935 gramas de maconha. Coincidentemente, a mochila pertencia â mesma mulher com mandado de prisão em aberto. Questionada pela equipe sobre a origem e o destino da droga, a mulher informou que pegou no bairro da Terra Firme, em Belém e o destino seria a cidade de Itaituba, também no sudoeste paraense. A passageira, de 22 anos, informou que estava fazendo o transporte para quitar uma dívida do seu irmão que está cumprindo pena, no estado do Amapá.

Diante disso, foi dada voz de prisão à autora pelo crime de Tráfico de drogas, Art. 33 da Lei 11.343/2006. A passageira foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Altamira para os procedimentos cabíveis.

Ainda durante fiscalização ao ônibus, foi identificado que um passageiro transportando duas aves em situação de cativeiro, em gaiolas, sem anilhas, da espécie Oryzoborus angolensis, popularmente conhecida como Curió. Questionado acerca do registro no órgão ambiental, o homem disse não possuir, cometendo, em tese, o crime previsto na Lei 9.605, que versa sobre quem vende ou compra espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Diante do exposto, foi lavrado TCO, sendo as aves e gaiolas encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Altamira.