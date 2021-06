Final de semana tem quatro flagrantes de embriaguez ao volante em Marabá

A Polícia Civil de Marabá registrou no último final de semana quatro prisões após flagrantes de embriaguez ao volante. Na noite de domingo (13), Socrátes dos Santos Mendes colidiu o veículo que conduzia com uma viatura policial. O acidente ocorreu por volta das 22h30, na rodovia Transamazônica, na altura da Folha 33, no Núcleo Nova Marabá.

Sócrates foi convidado a realizar o teste do etilômetro e foi constatado 1,08 MG/L. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e seu carro foi entregue a outra pessoa, indicada por ele.

Pouco tempo depois, Jairson Berredos dos Santos foi conduzido à 21ª Seccional. Ele havia colidido com outro veículo no cruzamento da avenida Araguaia e rua Dr. Geni, no bairro Novo Horizonte. Jairson realizou o teste etilômetro, que acusou 0,70 Mg/L.

Já na madrugada desta segunda-feira (14), por volta de 00h20, uma equipe da Polícia Militar avistou um veículo trafegando em ‘zigue-zague’ e com um vidro quebrado. Ao fazer a abordagem, Francisco da Silva Morais, que conduzia o veículo, aparentou estar sob efeito de álcool.

Segundo os policiais, o carro estava em nome de uma locadora de veículos. Francisco apresentava olhos vermelhos, andar cambaleante, desordem, estava exaltado e com hálito etílico. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi entregue a um advogado que compareceu à 21ª Seccional.

Ainda nesta segunda-feira (14), por volta das 2h da madrugada, José Catarino dos Santos Gomes, que conduzia uma motocicleta, quase colidiu com um veículo da Polícia Militar. De acordo com a policial que estava no veículo, foi dada ordem para que o homem parasse, mas José desobedeceu e foi embora.

O policial militar conseguiu captura-lo e constatou que estava visivelmente embriagado. Ele foi conduzido até a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.