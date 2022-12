Final de semana marcado por desacato e ataques a policiais militares em Marabá

Policiais militares foram atacados ao atender duas ocorrências em Marabá, no sudeste do Pará. Em um dos casos, uma mulher foi denunciada por estar ameaçando a própria tia. Ao chegar no endereço, a Polícia Militar informou que encontrou a acusada quebrando o portão da casa da vítima, tentando agredi-la.

E, no momento em que os policiais tentavam contê-la, ela mordeu um dos militares. As informações são do Correio de Carajás.

O fato ocorreu no domingo (4), na rua Raimundo Pinto de Campos, no bairro Novo Horizonte. A acusada foi flagrada pela PM gritando dizendo que mataria a tia. Na ocasião, ela arrebentou o portão da casa da vítima e só não conseguiu entrar no local por causa das grades que cercavam a residência.

Segundo o relato dos policiais, embora tenham tentado conter a mulher, ela ainda conseguiu puxar a tia pelo braço através da janela, causando leve hematomas na vítima.

Em seguida, a acusada começou a desacatar a guarnição, dizendo o seguinte: “Vocês vão me pagar seus vagabundos”. E ainda mordeu um dos militares.

Ela foi encaminhada à delegacia, onde, no entanto, continuou xingando os PMs e até mesmo a escrivã da Polícia Civil. Mas, no desenrolar do caso, a vítima não quis representar criminalmente contra a mulher.

Homem joga barra de ferro nos policiais militares

O outro episódio ocorreu na sexta-feira (2), na rua Maranhão, no bairro Liberdade. Segundo o portal Debate Carajás, uma guarnição da Polícia Militar foi atacada com uma barra ferro durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

De acordo com informações da PM, uma equipe foi deslocada para aquela localidade após receber a informação de que um homem ameaçava familiares e quebrava objetos dentro da residência.

No local, os agentes constataram a veracidade da denúncia. Os policiais encontram os pais do agressor completamente desolados. Ao perceber a presença da guarnição, o homem xingou os militares. Ele também arremessou uma barra de ferro contra a guarnição, atingindo um dos policiais.

Diante das circunstâncias, o homem foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Marabá. Ele deve responder pelos crimes de ameaça e desacato à autoridade.