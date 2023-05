Fim de semana prolongado pelo Dia do Trabalhador teve redução de 80% em acidentes graves

Encerrou às 23h59 na segunda-feira, 1º de maio, a Operação Dia do Trabalhador 2023, nas rodovias federais do Pará. Iniciada na última sexta de abril, 28, a operação finalizou com números positivos em relação ao feriado prolongado de Tiradentes, no final de semana anterior, tendo, por exemplo, redução de 80% no número de acidentes graves e 75% no de mortes.

Durante os quatro dias do feriado prolongado, a PRF fiscalizou 1.825 veículos e 2.511 pessoas, com a realização de 1.254 testes de alcoolemia (etilômetro), com um total de 29 pessoas autuadas por combinar álcool e direção.

As outras infrações mais observadas no trânsito foram: a não utilização do capacete, do cinto de segurança, dos dispositivos para o transporte de crianças e ultrapassagens indevidas – com totais de 48, 44, 17 e 136 autuações, respectivamente. Essas condutas colocam em risco não apenas os ocupantes do veículo, mas todos os usuários das rodovias.

Redução em acidentes, mortos e feridos

O reforço nas fiscalizações combinadas com as ações de educação para o trânsito, resultou na redução de 21% no número de acidentes, 80% no número de acidentes graves, 75% no número de mortes e 62% no número de pessoas feridas, em comparação ao feriado do último dia 21 de abril.

Entre 28 de abril e 1º de maio, os números de registros foram: 11 acidentes, sendo 1 deles considerado grave, resultando em 01 pessoa morta e 02 pessoas feridas.

As ações de combate ao crime também foram intensificadas. Ao todo, 18 pessoas foram presas. Dessas prisões, duas foi por embriaguez ao volante e três por tráfico de drogas.

O reforço contou ainda com o aumento das ações e comandos educativos. Ao todo 253 pessoas foram alcançadas pelas ações educativas realizadas em todo o estado, a fim de conscientizar os usuários da rodovia acerca do seu papel para a construção de um trânsito seguro.