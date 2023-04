Más escolhas de condutores causaram 77% dos acidentes em rodovias federais no 1º trimestre de 2023

A má conduta de motoristas no trânsito foi a causa de 77% dos acidentes em rodovias federais só no primeiro trimestre deste ano, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com o objetivo de reduzir o número de mortos e feridos no trânsito, a Operação Dia do Trabalhador 2023 vai reforçar a fiscalização nas vias desde esta sexta-feira, 28, até segunda, 1º de maio. No Pará, a ação contará com cerca de 200 policiais em esquema de revezamento.

A operação já começou desde meia-noite desta sexta-feira, 28, e segue até às 23h59 da segunda, Dia do Trabalhador, tendo como objetivo principal a conscientização dos motoristas e usuários das rodovias federais. A operação servirá também como pontapé inicial para a Campanha do Maio Amarelo pela redução da violência de trânsito.

De acordo com a PRF, 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros três meses de 2023 tiveram como causa principal escolhas erradas por parte de condutores. Dados oficiais apontam exemplos desse tipo de conduta evitável: ultrapassagens indevidas, velocidade incompatível, ingestão de álcool, falta de atenção e desobediência às leis de trânsito.

A operação deste feriado prevê reforço no policiamento e na fiscalização no sentido de coibir tais comportamentos. A expectativa é de que uma abordagem baseada na educação e na conscientização dos usuários das rodovias federais, aliada à fiscalização rigorosa, possa alcançar resultados mais consistentes na redução de mortos e feridos no trânsito.

Aqui no Pará, os cerca de 200 policiais rodoviários federais atuarão, em escala de revezamento, durante os quatro dias da operação em todas as rodovias federais que cortam o estado, em especial na BR-316, principal corredor de acesso da capital aos demais municípios.

Campanha Maio Amarelo

O lançamento da Operação Dia do Trabalhador 2023 servirá ainda como início oficial da Campanha Maio Amarelo. O Movimento Maio Amarelo surgiu em 2011 a partir da decretação da Década de Ação para a Segurança no Trânsito, pela Organização das Nações Unidas (ONU). Desde então, o mês de maio se tornou calendário de referência para a intensificação de ações em diversos países, visando a redução da violência no trânsito. Como curiosidade, a cor amarela foi escolhida por representar o sinal de “atenção” na sinalização das vias, mais especificamente nos semáforos.

Em resolução, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece que as campanhas educativas de trânsito em 2023, devem ser veiculadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), contendo a mensagem “No trânsito, escolha a vida”. Para o Maio Amarelo deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi além e acrescentou o tema “Nossas escolhas salvam vidas”, reforçando a necessidade de conscientização e a convicção de que a maior parte dos acidentes pode ser evitada.

Entre as ações programadas para a campanha deste ano, destacam-se as iniciativas de educação para o trânsito, como o cinema rodoviário e ciclos de palestras em escolas e empresas, além de ações publicitárias diversas.

Orientações para viagens seguras

Fazer o planejamento da viagem, identificar locais de parada para abastecimento, alimentação e descanso do motorista.

Fazer revisão no veículo, verificando freios, luzes, nível de combustível, dentre outros itens obrigatórios e fundamentais para sua segurança.

Verificar se a documentação do veículo e do condutor estão em dia.

Antes de iniciar a viagem, com o veículo ainda parado, colocar o cinto de segurança e se certificar que os demais passageiros também estejam com o cinto afivelado, lembrando que as crianças deverão usar dispositivo de retenção adequado para a sua idade e peso (ex: bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação).

No caso de motocicleta, colocar adequadamente o capacete, tanto o condutor quanto o passageiro.

Durante a viagem, respeitar a sinalização e as normas de trânsito. Destacamos especialmente o respeito aos limites de velocidade, só ultrapassar em locais permitidos e com segurança, não transitar pelo acostamento e por fim, jamais misturar bebida e direção.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191 e também do aplicativo PRF Brasil, disponível para Android e IOS, onde os usuários poderão enviar fotos e áudios para auxiliar os policiais que atenderão a ocorrência.