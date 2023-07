Fim de semana: PRF registra 4 mortes em 11 acidentes nas rodovias e estradas federais do Pará

O penúltimo final de semana de julho contabilizou quatro mortes em rodovias e estradas federais do Pará. Os números divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (24), apontam 11 acidentes registrados desde a última sexta-feira (11) até domingo (23), dos quais sete foram considerados graves. Ao todo, os sinistros de trânsito terminaram com 15 feridos. Para servir de comparação, o terceiro final de semana deste mês não registrou nenhuma morte.

O primeiro acidente que a PRF se refere aconteceu na tarde de sexta (21), na BR-230, km 157, no município de Itupiranga, sudeste do Estado. Um carro colidiu com uma moto, de maneira transversal. O condutor da motocicleta morreu.

Na madrugada do dia seguinte, no sábado (22), um caminhão atropelou uma mulher na BR-163, no km 889, em Belterra, oeste paraense. Ela morreu no local do acidente.

Ainda no mesmo dia, dessa vez pela manhã, um carro passou por cima de um homem na BR-316, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A vítima morreu ainda no local do atropelamento.

Na noite de domingo (23), duas motocicletas, uma ocupada por três e a outra por quatro pessoas, colidiram entre si, em Augusto Corrêa, nordeste paraense. Duas crianças estavam entre os seis feridos. Uma mulher morreu.

Com relação a fiscalização, 1.761 pessoas e 1.420 veículos foram vistoriados nestes três dias. Os policiais realizaram 1.044 testes de alcoolemia (bafômetro) para verificar a quantidade de álcool presente no sangue dos condutores.

Quanto às autuações, 24 foram por alcoolemia (dirigir embriagado), 68 por condutores ou passageiros sem capacetes, 24 por pessoas sem utilização do cinto de segurança, 15 por crianças sem a cadeirinha e 149 por ultrapassagem indevida.

Este fim de semana, conforme relatado pela PRF, teve dez prisões, sendo uma delas por alcoolemia, duas por tráfico de drogas e veículo recuperado. Os agentes apreenderam 84 quilos de cocaína e 21,69 m³ de madeira.

Os dados são um balanço parcial da Operação Férias Escolares, operada em rodovias e estradas federais nacionais, incluindo o Estado. A PRF conta com 250 agentes nesta ação somente no Pará.